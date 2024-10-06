NYT рассказала, как идущее из России судно сочли «мегабомбой»

Оба издания напомнили, что в 2020 году в порту ливанской столицы Бейрута взорвался груз нитрата аммония, весом в десять раз меньше, чем на Ruby. Взрыв произошел из-за проводившихся на складе, где хранили нитрат аммония, сварочных работ. Вещество находилось там с 2014 года, оно было конфисковано с судна под названием Rhosus. Его владельцем был предприниматель, проживающий на Кипре уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, утверждали моряки, работавшие на судне. По их словам, владелец заявил, что обанкротился, и «фактически бросил судно».