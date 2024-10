Участник One Direction Лиам Пейн найден мертвым в отеле Буэнос-Айреса

Лиам Пейн родился в городе Вулвергемптон в Великобритании. Заниматься музыкой он начал с подросткового возраста — в 14 лет он записался на прослушивание пятого сезона британского шоу The X Factor, но участником шоу стать не смог. Спустя два года, в 2010-м году, он вернулся для участия в седьмом сезоне шоу. Тогда в рамках проекта появилась группа One Direction, состоявшая из Лиама Пейна, Найла Хорана, Зейна Малика, Гарри Стайлза и Луи Томплинсона. В составе бэнда Лиам Пейн приобрел наибольшую популярность. One Direction стали всемирно известными после релиза дебютного альбома «Up All Night» в начале 2012 года. Сингл «What Makes You Beautiful» возглавил мировые чарты, а альбом занял первое место в американском национальном альбомном чарте Billboard 200.