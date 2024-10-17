Участник One Direction Лиам Пейн найден мертвым в отеле Буэнос-Айреса

Со ссылкой на представителей полиции и экстренные службы издания пишут, что изначально правоохранители прибыли в отель Casa Sur Palermo из-за сообщений об «агрессивном мужчине, который мог находиться под воздействием наркотиков и алкоголя». Позднее тело Лиама Пейна нашли во внутреннем дворике отеля.
Обстоятельства случившегося неизвестны. По факту смерти артиста возбуждено дело. К его расследованию привлечены городская прокуратура и полиция. СМИ пишут, что незадолго до новостей о смерти Лиам Пейн опубликовал в Snapchat серию фотографий со своей девушкой.
Лиам Пейн родился в городе Вулвергемптон в Великобритании. Заниматься музыкой он начал с подросткового возраста — в 14 лет он записался на прослушивание пятого сезона британского шоу The X Factor, но участником шоу стать не смог. Спустя два года, в 2010-м году, он вернулся для участия в седьмом сезоне шоу. Тогда в рамках проекта появилась группа One Direction, состоявшая из Лиама Пейна, Найла Хорана, Зейна Малика, Гарри Стайлза и Луи Томплинсона. В составе бэнда Лиам Пейн приобрел наибольшую популярность. One Direction стали всемирно известными после релиза дебютного альбома «Up All Night» в начале 2012 года. Сингл «What Makes You Beautiful» возглавил мировые чарты, а альбом занял первое место в американском национальном альбомном чарте Billboard 200.
С 2017 года Лиам Пейн начал записывать сольные композиции. 19 мая 2017 года вышел дебютный сольный сингл «Strip That Down». 6 июля состоялась премьера совместного сингла Лиама и диджея Зедда — «Get Low». 6 декабря 2019 года Пейн выпустил свой первый сольный альбом «lp1» из 17 треков.