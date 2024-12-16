В соцучреждения Волгоградской области поставили почти 15 тонн опасного молока

Почти 15 тонн молока сомнительного качества поставили в социальные учреждения Волгоградской области. Угрозу отравления некачественным продуктом предотвратили сотрудники Россельхознадзора. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, партия поступила в регион из Саратова. В молоке, которое изготовили на одном из комбинатов, добавили растительные жиры.