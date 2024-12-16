В соцучреждения Волгоградской области поставили почти 15 тонн опасного молока

Почти 15 тонн молока сомнительного качества поставили в социальные учреждения Волгоградской области. Угрозу отравления некачественным продуктом предотвратили сотрудники Россельхознадзора. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, партия поступила в регион из Саратова. В молоке, которое изготовили на одном из комбинатов, добавили растительные жиры.
— В рамках мониторинга данных системы «Меркурий» установлено, что фальсифицированная молочная продукция поступила на предприятие «Новая Линия». В дальнейшем товар отправили в социально-значимые учреждения, — уточнили в Россельхознадзоре.
Сертификат аннулировали, а волгоградское предприятие предупредили о нарушении. Молоко изъяли из оборота. Также информацию направили в МВД и прокуратуру. Компетентные органы проводят проверку.