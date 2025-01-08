«После ночного нападения дронами на Новокаховскую больницу и повреждения кареты “скорой помощи”, днём они обстреляли в Новой Каховке автозаправку, убив 64-летнего мужчину — оператора АЗС. Ранения вплоть до тяжёлых получили четыре человека, из них три женщины, в том числе беременная 19-летняя», — написал Сальдо.
Все пострадавшие госпитализированы.
Ранее стало известно о гибели внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова. Журналист погиб в результате атаки украинского дрона гражданской машины на трассе Донецк — Горловка. После убийства ВСУ российского военкора официальный представитель МИД Мария Захарова обратилась к ЮНЕСКО с требованием реакции на преступление киевского режима.