Один человек погиб, четыре ранены при ударе ВСУ по заправке в Херсонской области

«После ночного нападения дронами на Новокаховскую больницу и повреждения кареты “скорой помощи”, днём они обстреляли в Новой Каховке автозаправку, убив 64-летнего мужчину — оператора АЗС. Ранения вплоть до тяжёлых получили четыре человека, из них три женщины, в том числе беременная 19-летняя», — написал Сальдо.