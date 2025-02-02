В Тбилиси арестованы десятки демонстрантов и лидеры протестов

Масштабная акция с требованием освобождения «политзаключенных», назначения новых парламентских выборов и возобновления процесса вступления Грузии в ЕС была спланирована накануне в социальных сетях. В субботу полиция провела обыски в квартирах админов некоторых групп, в том числе НКО «Даитове» и некоторых других.
МВД пока не комментирует, по каким именно статьям уголовного либо административного кодекса возбуждены дела против участников акции, которая стала самой значимой за весь период после 28 ноября, когда премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о прекращении переговоров по членству Грузии в ЕС.
В пятницу МВД предупредило, что, согласно поправкам в уголовный кодекс, внесенным за последнее время, перекрытие стратегических автомагистралей наказывается лишением свободы сроком до четырех лет.