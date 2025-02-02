В Тбилиси арестованы десятки демонстрантов и лидеры протестов

МВД пока не комментирует, по каким именно статьям уголовного либо административного кодекса возбуждены дела против участников акции, которая стала самой значимой за весь период после 28 ноября, когда премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о прекращении переговоров по членству Грузии в ЕС.