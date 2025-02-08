Пассажирка «Лады» погибла в аварии с участием большегруза в Братском районе

Смертельная авария произошла около 21:00 7 февраля 2025 года на 204 километре федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Братского района. Как рассказали КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, «Лада Гранта» столкнулась с полуприцепом большегруза, который ехал в попутном направлении.
— В дорожно-транспортном происшествии 21-летняя пассажирка «Лады» погибла на месте. Водителя легковушки доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, — прокомментировали в ведомстве.
ДТП произошло вечером 7 февраля. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
Сейчас полицейские проводят всестороннюю проверку, разбираются в обстоятельствах произошедшего. В это время удалось выяснить, что 23-летний водитель ВАЗа получил право управления менее года назад. За этот период уже 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, 10 из которых — превышение скорости.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава Следкома поручил завести уголовное дело после ДТП с маршруткой в Иркутске.