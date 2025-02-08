Пассажирка «Лады» погибла в аварии с участием большегруза в Братском районе

Сейчас полицейские проводят всестороннюю проверку, разбираются в обстоятельствах произошедшего. В это время удалось выяснить, что 23-летний водитель ВАЗа получил право управления менее года назад. За этот период уже 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, 10 из которых — превышение скорости.