В Башкирии возбудили дело по факту пожара с пятью погибшими детьми

Следствие предварительно установило, что ночью 18 марта произошло возгорание в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома по улице Центральной. В последующем горение прекратилось. В помещении квартиры обнаружены тела троих девочек, 2017 и 2019 года рождения, и двоих мальчиков 2021 года рождения, а также труп мужчины.
Сейчас на месте происшествия работают руководитель и следователи Альшеевского межрайонного следственного отдела СК, сотрудники МВД и МЧС. Проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причина возгорания. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в аппарате следственного управления республики.
Как выяснил «Башинформ», предварительно, во время трагедии мать была на работе, а с детьми находился сожитель. Они задохнулись, надышавшись едким дымом от плавящегося потолка. Все тела погибших обнаружили на раскладном диване.