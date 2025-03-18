Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии возбудили дело по факту пожара с пятью погибшими детьми

По факту гибели пятерых детей и мужчины в селе Вперед Давлекановского района следователи СКР по РБ возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Источник: СКР по РБ

Следствие предварительно установило, что ночью 18 марта произошло возгорание в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома по улице Центральной. В последующем горение прекратилось. В помещении квартиры обнаружены тела троих девочек, 2017 и 2019 года рождения, и двоих мальчиков 2021 года рождения, а также труп мужчины.

Сейчас на месте происшествия работают руководитель и следователи Альшеевского межрайонного следственного отдела СК, сотрудники МВД и МЧС. Проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причина возгорания. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в аппарате следственного управления республики.

Как выяснил «Башинформ», предварительно, во время трагедии мать была на работе, а с детьми находился сожитель. Они задохнулись, надышавшись едким дымом от плавящегося потолка. Все тела погибших обнаружили на раскладном диване.