В Башкирии возбудили дело по факту пожара с пятью погибшими детьми

Следствие предварительно установило, что ночью 18 марта произошло возгорание в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома по улице Центральной. В последующем горение прекратилось. В помещении квартиры обнаружены тела троих девочек, 2017 и 2019 года рождения, и двоих мальчиков 2021 года рождения, а также труп мужчины.