В ДНР нашли тайник диверсантов с оружием для применения в майские праздники

Сотрудники ФСБ совместно с военнослужащими обнаружили в городе Курахово в ДНР тайник украинских диверсантов с иностранным вооружением, которое планировали использовать в период майских праздников. Об этом сообщила УФСБ РФ по республике.
Всего в схроне находилось 22 единицы оружия и более 300 гранат и мин, в том числе образца НАТО, а также американского, болгарского и шведского производства. Вооружение изъяли и направили в научно-исследовательские центры Минобороны России.
Об освобождении Курахова МО РФ сообщило 6 января. В ведомстве отмечали, что украинские войска потеряли при обороне города 80% личного состава, то есть более 12 тысяч человек, и около 3 тысяч единиц техники.