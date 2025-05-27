«Находилось десять человек». Три человека попали в больницу после жуткого ДТП с маршруткой в Смолевичском районе

Маршрутка с десятью пассажирами перевернулась под Смолевичами. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Министерство внутренних дел, официальный комментарий.
Согласно предварительным данным, 27 мая, во вторник, примерно в 17.20 в Смолевичском районе 51-летний водитель маршрутки Mercedes на автодороге Р-53 «Слобода-Новосады», двигаясь в сторону Минска, не учел погодные условия. Сказано, что водитель не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение, после чего маршрутка перевернулась.
«На момент происшествия в микроавтобусе находились семь человек, трое из которых сейчас в больнице», — сообщили в пресс-службе МВД.
В Смолевичском района маршрутка с пассажирами попала в ДТП, три человека в больнице. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.
Следственный комитет, официальный комментарий.
В пресс-службе Следственного комитета уточнили, что, по предварительной информации, на момент дорожно-транспортного происшествия в маршрутке было десять человек. В ведомстве отметили, что трое пассажиров не пострадали, а еще четверо были отпущены домой после осмотра медиков.
«Водитель и 2 пассажира сейчас в больнице с травмами различной степени тяжести», — сказано в сообщении.
Министерство здравоохранения, официальный комментарий.
В пресс-службе Министерства здравоохранения сказали про состояние пострадавших в ДТП с маршруткой. Согласно информации специалистов Республиканского центра медреагирования, пострадали семь человек. Отмечается, что всех пострадавших осмотрели специалисты бригад скорой медпомощи, а затем направили на госпитализацию в Смолевичскую центральную районную больницу.
«Врачи провели осмотры и диагностические исследования всем пострадавшим в ДТП», — обратили внимание в Минздраве.
В пресс-службе уточнили, что один человек был госпитализирован в хирургическое отделение Центральной районной больницы для наблюдения. Еще одного пострадавшего перевели в учреждение здравоохранения Минска. Кроме того, в Минскую областную клиническую больницу в нейрохирургическое отделение доставлен третий пациент.
По данным Министерства здравоохранения, у него была диагностирована сочетанная травма, состояние оценивается как средней тяжести. Сказано, что специалистами были проведены осмотры и обследование. Уточняется, что в операции пострадавший сейчас не нуждается.
«Ещё пять пациентов осмотрены специалистами, им проведены необходимые диагностические процедуры, и они направлены на амбулаторное лечение», — отметили в пресс-службе.
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