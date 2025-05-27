«Находилось десять человек». Три человека попали в больницу после жуткого ДТП с маршруткой в Смолевичском районе

В пресс-службе Следственного комитета уточнили, что, по предварительной информации, на момент дорожно-транспортного происшествия в маршрутке было десять человек. В ведомстве отметили, что трое пассажиров не пострадали, а еще четверо были отпущены домой после осмотра медиков.