Бывший чиновник лишил Крым земли на 12 млн рублей: его будут судить

В 2019 году обвиняемый незаконно зарегистрировал право собственности на участки в различных поселениях. Документы, которые предоставили заинтересованные лица, препятствовали проведению такой регистрации. Однако чиновник не провел их правовую экспертизу. Сумма ущерба Крыму составила 12 млн рублей.