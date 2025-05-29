Бывший чиновник лишил Крым земли на 12 млн рублей: его будут судить

Бывшего главного специалиста отдела регистрации прав на объекты недвижимости Сакского управления Госкомрегистра обвиняют в ряде превышений должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
В 2019 году обвиняемый незаконно зарегистрировал право собственности на участки в различных поселениях. Документы, которые предоставили заинтересованные лица, препятствовали проведению такой регистрации. Однако чиновник не провел их правовую экспертизу. Сумма ущерба Крыму составила 12 млн рублей.
В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Незаконную регистрацию отменили. Землю вернули собственнику. Обвиняемый находится под домашним арестом.
«Уголовное дело направлено в Сакский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.