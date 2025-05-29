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Бывший чиновник лишил Крым земли на 12 млн рублей: его будут судить

Экс-чиновник лишил Крым земельных участков на 12 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Бывшего главного специалиста отдела регистрации прав на объекты недвижимости Сакского управления Госкомрегистра обвиняют в ряде превышений должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В 2019 году обвиняемый незаконно зарегистрировал право собственности на участки в различных поселениях. Документы, которые предоставили заинтересованные лица, препятствовали проведению такой регистрации. Однако чиновник не провел их правовую экспертизу. Сумма ущерба Крыму составила 12 млн рублей.

«Преступная деятельность регистратора была выявлена во взаимодействии с оперативными сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД», — отметили в СК.

В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Незаконную регистрацию отменили. Землю вернули собственнику. Обвиняемый находится под домашним арестом.

«Уголовное дело направлено в Сакский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.