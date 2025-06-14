В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атак беспилотников объявлена в Республике Татарстан, сообщается в приложении МЧС России.
«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим “Беспилотная опасность”», пишет ведомство.
Ранее временные ограничения на работу аэропортов введены в Ульяновске и Самаре. Также для обеспечения безопасности приостановил работу аэропорт Саратова. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты, уточнили в Росавиации. Также Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты в четыре страны: Израиль, Иран, Ирак и Иорданию. Это связано с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что дрон ВСУ атаковал Белгород. Как уточнил губернатор, в результате инцидента пострадавших нет, однако сброшенное с БПЛА взрывное устройство незначительно повредило кровлю одного из многоквартирных домов. Ранее сообщалось, что трое человек пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области. Украинские войска нанесли удары по населенным пунктам Новая Таловжанка и Маломихайловка. Двое пострадавших были госпитализированы.
Вооруженные формирования Украины регулярно обстреливают регионы России, как приграничные, так и тыловые, с использованием беспилотников, ракет и реактивных систем залпового огня и воздушных шаров.