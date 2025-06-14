В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников

Ранее временные ограничения на работу аэропортов введены в Ульяновске и Самаре. Также для обеспечения безопасности приостановил работу аэропорт Саратова. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты, уточнили в Росавиации. Также Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты в четыре страны: Израиль, Иран, Ирак и Иорданию. Это связано с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.