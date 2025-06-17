В Самарской области две фуры MAN и DAF столкнулись на трассе М-5 «Урал»

В Камышлинском районе самарского региона произошло ДТП с участием двух большегрузов. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.
Как стало известно, утром 17 июня мужчина за рулем MAN не справился с управлением, после чего его прицеп вынесло на встречку, где он столкнулся с грузовиком DAF.
В результате ДТП пострадал водитель DAF. Его доставили в медучреждение.
На месте работали представители ГУ МВД и ГУ МЧС. На данный момент правоохранители устанавливают все детали произошедшего.
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