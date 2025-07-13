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Пьяная женщина за рулем совершила ДТП в Минске

Случай произошел в Первомайском районе. Сотрудники ГАИ задержали женщину, которая совершила ДТП на ул. Филимонова. Освидетельствование показало наличие у нее в организме 1,64 промилле алкоголя. В результате аварии никто не пострадал.

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пьяная женщина-водитель совершила ДТП. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Случай произошел в Первомайском районе. Сотрудники ГАИ задержали женщину, которая совершила ДТП на ул. Филимонова. Освидетельствование показало наличие у нее в организме 1,64 промилле алкоголя. В результате аварии никто не пострадал.

Также в Первомайском районе инспекторы остановили автомобиль Renault. Состояние водителя вызвало у них подозрения. В выдыхаемом им воздухе — 2,56 промилле алкоголя. В его автомобиле находились бутылки из-под спиртных напитков.

В Заводском районе на перекрестке Партизанского проспекта и улицы Селицкого сотрудники Госавтоинспекции остановили грузовой автомобиль Volkswagen. Освидетельствование показало, что водитель был пьян. В его организме обнаружено 2,00 промилле алкоголя.

В Партизанском районе столицы на улице Радиальная инспекторы остановили автомобиль Kia, за рулем которого сидел 39-летний водитель. Освидетельствование показало, что мужчина управлял иномаркой будучи нетрезвым. -0-