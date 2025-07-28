В Кот-д’Ивуаре самосвал врезался в автобус: погибли 16 человек

В Кот-д’Ивуаре произошло страшное ДТП с участием пассажирского автобуса и самосвала. В результате аварии как минимум 16 человек погибли, еще более 50 получили различные ранения, сообщили в пресс-службе минтранса страны.
«В ДТП попал автобус общественного транспорта и самосвал с краном на борту. По предварительным подсчетам, 16 человек погибли, и 51 получил травмы», — говорится в официальном сообщении.
В российском регионе произошло опрокидывание вахтового автобуса, из-за чего погибло 14 человек. Инцидент случился в Якутии. Вахтовка сорвалась с высоты 25 метров.
Помимо погибших было семь раненых, сообщали в республиканском МВД. Все выжившие были госпитализированы.