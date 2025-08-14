Мошенники обманули пенсионерку из Альметьевска на 41 миллион рублей

В итоге мошенники убедили женщину перевести все деньги на «безопасные счета». Она туда перечислила дивиденды от акций, продала сами акции и передала деньги курьерам. После этого ей сообщили о новом кредите на пять миллионов рублей, который якобы мошенники оформили на ее имя, попросив взять кредит под залог автомобиля. Женщина продала свою «Мазду СХ-5» за 800 тысяч рублей и снова перевела деньги аферистам. На следующий день после этого пенсионерка решила лично посетить местный отдел ФСБ. И только там она осознала, что ее обманули. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», идет следствие.