Мошенники обманули пенсионерку из Альметьевска на 41 миллион рублей

В Альметьевске мошенники обманули пенсионерку на 41 миллион рублей. Эту сумму она перечислила в течение 13 дней общения с аферистами, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Альметьевскому району.
Все началось с телефонного звонка от неизвестного, который представился курьером маркетплейса и попросил продиктовать код из СМС. Женщина объяснила, что ничего не заказывала, но звонивший заявил о скором приезде и завершил разговор. Затем ей позвонили якобы из Росфинмониторинга, пересказав предыдущий разговор и угрожая ответственностью.
Мошенники отправили пенсионерке доверенность от ее имени, которая оформлена на иностранца. Мол, он пытался продать ее акции за 18 миллионов рублей. Затем ей снова позвонили. В этот раз мошенник представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что платеж за акции приостановлен и соединил с «сотрудником ФСБ», который угрожал возбуждением уголовного дела из-за доверенности на иностранца.
В итоге мошенники убедили женщину перевести все деньги на «безопасные счета». Она туда перечислила дивиденды от акций, продала сами акции и передала деньги курьерам. После этого ей сообщили о новом кредите на пять миллионов рублей, который якобы мошенники оформили на ее имя, попросив взять кредит под залог автомобиля. Женщина продала свою «Мазду СХ-5» за 800 тысяч рублей и снова перевела деньги аферистам. На следующий день после этого пенсионерка решила лично посетить местный отдел ФСБ. И только там она осознала, что ее обманули. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», идет следствие.