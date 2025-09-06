Операция по поиску белорусского альпиниста на Эльбрусе приостановлена

На данный момент мужчина так и не найден, работы будут возобновлены позже. Состояние и местонахождение экстремала остаются неизвестными, передает Telegram-канал.
Ранее сообщалось, что альпинист пропал в Кабардино-Балкарии. Мужчина планировал подняться на вершину Терсколак, расположенную на юго-восточном отроге горы на высоте около 3800 метров. Свой маршрут он не зарегистрировал. Через некоторое время турист перестал выходить на связь.
Также прекратили официальную операцию по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной. 2 сентября дрон с помощью видео подтвердил, что альпинистка уже мертва. Она провела на склоне 21 день при температуре около минус 26 градусов без еды и воды под скалой Птица. Подобных прецедентов о спасении в таких условиях в мировой истории нет.
