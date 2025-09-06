Операция по поиску белорусского альпиниста на Эльбрусе приостановлена

Также прекратили официальную операцию по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной. 2 сентября дрон с помощью видео подтвердил, что альпинистка уже мертва. Она провела на склоне 21 день при температуре около минус 26 градусов без еды и воды под скалой Птица. Подобных прецедентов о спасении в таких условиях в мировой истории нет.