В Черемхово выезд на «встречку» закончился трагедией для 41-летнего мотоциклиста.
Смертельная авария произошла на улице 2-ая Линейная. Водитель двухколесного транспортного средства нарушил правило расположения на дороге. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
— Лихач выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом «ПАЗ», — уточнили в Госавтоинспекции.
Нарушитель правил дорожного движения погиб на месте до приезда медиков. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства случившегося.
