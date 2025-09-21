Ричмонд
В Черемхово выезд на «встречку» закончился трагедией для 41-летнего мотоциклиста

Мужчина столкнулся с автобусом «ПАЗ».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Черемхово выезд на «встречку» закончился трагедией для 41-летнего мотоциклиста.

Смертельная авария произошла на улице 2-ая Линейная. Водитель двухколесного транспортного средства нарушил правило расположения на дороге. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

— Лихач выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом «ПАЗ», — уточнили в Госавтоинспекции.

Нарушитель правил дорожного движения погиб на месте до приезда медиков. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске неправильный выбор скорости стал причиной гибели водителя «Ниссана».