В суд передали дело о покушении на врачей в Иркутске

Следователи передали в суд уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины о покушении на убийство двух врачей ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8». Следствием установлено, что фигурант напал на медицинский персонал с ножом и перцовым баллончиком. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по Иркутской области, ГУ МВД и прокуратуры по региону.
Мужчина напал на медиков из-за неприязненных отношений, вызванных ненадлежащим, по его мнению, осуществлением служебной деятельности. Гибель потерпевших удалось предотвратить благодаря оказанию своевременной квалифицированной медицинской помощи.
Фигуранта задержали полицейские при взаимодействии с сотрудниками Росгвардии. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. В отношении мужчины будут применены меры медицинского характера с учетом заключения комиссии судебно-психиатрических экспертов.
Ранее агентство сообщало, что 3 июля пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медицинских работников. Заместитель главного врача и секретарь учреждения госпитализированы. Преступник признался в намерении убить врача и заявил о якобы нарушении прав. Пострадавшие прооперированы и переведены из реанимации в обычную палату. Их состояние остается стабильно тяжелым.
Добавим, что главный врач городской Ивано-Матрёнинской детской больницы Иркутска Владимир Новожилов высказался о нападении пациента с ножом на сотрудниц городской клинической больницы № 8. Владимир Новожилов рассказал, что сам множество раз сталкивался со случаями насилия по отношению к медицинским работникам.