В суд передали дело о покушении на врачей в Иркутске

Следователи передали в суд уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины о покушении на убийство двух врачей ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8». Следствием установлено, что фигурант напал на медицинский персонал с ножом и перцовым баллончиком. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СКР по Иркутской области, ГУ МВД и прокуратуры по региону.