По делу о контрабанде кокаина в Волгограде завели уголовное дело

Ранее «АиФ-Волгоград» уже сообщал о местном жителе, который приобрел 14,8 грамма наркотика кокаин в Таллине и попытался перевезти его из Москвы в Волжский. Тогда правоохранители пресекли попытку подозреваемого и остановили его на посту ДПС «Городищенский». Мерой пресечения суд избрал заключение под стражу на два месяца.