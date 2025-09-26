Ричмонд
По делу о контрабанде кокаина в Волгограде завели уголовное дело

Мужчина приобрел 14,8 грамма наркотика кокаин в Таллине и попытался перевезти его из Москвы в Волжский.

Мужчина 55-ти лет подозревается в покушении на сбыт и контрабанде наркотиков в крупном размере, подробностями поделились в ГУ МВД по Волгоградской области.

Ранее «АиФ-Волгоград» уже сообщал о местном жителе, который приобрел 14,8 грамма наркотика кокаин в Таллине и попытался перевезти его из Москвы в Волжский. Тогда правоохранители пресекли попытку подозреваемого и остановили его на посту ДПС «Городищенский». Мерой пресечения суд избрал заключение под стражу на два месяца.

Теперь в отношении мужчины возбуждены два уголовных дела по статьям ч.3 ст. 299.1 УК РФ — «Контрабанда наркотических средств в крупном размере» и ч. 3 ст. 228−1 УК РФ — «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».

«За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что очередного наркотуриста с Кубы задержали в Волгограде.