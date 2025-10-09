«Не соответствует действительности». МВД Беларуси прокомментировало видео с мигрантом из Афганистана с ампутированной рукой

МВД отреагировало на видео с мигрантом из Афганистана с ампутированной рукой. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В ведомстве обратили внимание, что на интернет-ресурсах распространилась информация про гражданина Афганистана, пытавшегося нелегально попасть в Европейский союз через Беларусь. Он якобы «потерял руку из-за жестокого обращения с ним белорусскими полицейскими».
«Информация не соответствует действительности!» — заявили в МВД.
Глава департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Иван Новиков рассказал, что гражданин Афганистана Джихад Мохаммад Гуль приехал в Беларусь из России. В Минске 30 июня 2025 года он был задержан с группой нелегалов.
Представитель департамента отметил, что на тот момент у гражданина Афганистана истек срок действия российской визы, которая давала ему право пребывать в Беларуси. В отношении нарушителя было принято решение о добровольной депортации и 1 июля он выехал в Россию.
Но мужчина незаконно вернулся в Беларусь и 27 июля обратился в медучреждение. После оказания медицинской помощи его отпустили, однако через два дня он был госпитализирован и находился на излечении до 20 сентября.
Иван Новиков сообщил, что в Департамент по гражданству и миграции МВД 9 сентября поступило письмо Представительства УВКБ (Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев) ООН о том, что названный гражданин Афганистана намерен обратиться с ходатайством о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Беларуси.
— В письме сообщалось, что он находится в больнице с ампутированной рукой, — заявил представитель Департамента по гражданству и миграции.
Из департамента 22 сентября поступил ответ, что по завершении лечения иностранцу нужно лично обратиться с ходатайством о защите в управление по гражданству и миграции УВД Витебщины. Кроме того, ему будет предоставлена возможность размещения в пункте временного поселения беженцев в Витебске.
— Сегодня гражданин Афганистана прибыл в Витебск для подачи ходатайства о защите. Органами внутренних дел иностранцу оказана вся необходимая помощь и содействие, — уточнил Новиков.
Главный врач минской Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Ольга Светлицкая отметила, что врачи сделали все возможное для сохранения жизни иностранца.
— Он провел в больнице 52 дня. Затраты госбюджета на его лечение превысили 56 тысяч рублей и до сих пор не возмещены, — уточнила главврач.
Гражданин Афганистана также сделал заявление, подчеркнув:
— Физическая сила со стороны белорусских полицейских ко мне не применялась. И я хочу привезти в Беларусь свою семью, потому что здесь безопасно!