ДТП с участием КамАЗа оставило без газа два населtнных пункта в Башкирии

Столкновение автомобилей привело к повреждению газопровода.

Источник: Комсомольская правда

В Ермекеевском районе Башкирии произошло ДТП, в результате которого оказался поврежден газопровод. Авария случилась при столкновении грузовика КамАЗ и легкового автомобиля «Лада Нива», сообщает МЧС по РБ.

По информации ведомства, водитель грузовика после столкновения не справился с управлением и наехал на газовую трубу. В результате происшествия 42-летний пассажир «Нивы» с травмой ключицы был доставлен в больницу Белебея.

Из-за повреждения газопровода также временно была прекращена подача газа в двух населенных пунктах: Новые Сулли и Старые Сулли. Специализированные службы уже приступили к аварийно-восстановительным работам, которые планировалось завершить до восьми часов вечера.

