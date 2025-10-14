ДТП с участием КамАЗа оставило без газа два населtнных пункта в Башкирии

По информации ведомства, водитель грузовика после столкновения не справился с управлением и наехал на газовую трубу. В результате происшествия 42-летний пассажир «Нивы» с травмой ключицы был доставлен в больницу Белебея.
Из-за повреждения газопровода также временно была прекращена подача газа в двух населенных пунктах: Новые Сулли и Старые Сулли. Специализированные службы уже приступили к аварийно-восстановительным работам, которые планировалось завершить до восьми часов вечера.
