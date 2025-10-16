Автомобиль сбил 11-летнего ребенка на переходе в Подмосковье

15 октября в подмосковном городе Химки у водителя каршеринга отказал тормоз, он врезался в дерево и сбил пешехода. В результате аварии пострадавшего госпитализировали со сломанной ногой. По словам очевидцев происшествия, автомобилист считал, что он сможет остановить машину, направив ее в бордюр.