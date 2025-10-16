Водитель легковушки потерял сознание за рулем и совершил ДТП с участием четырех автомобилей в Минске

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легкового автомобиля предположительно потерял сознание за рулем и совершил столкновение с четырьмя автомобилями на пр. Дзержинского в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня 51-летний водитель автомобиля Audi, двигаясь по пр. Дзержинского, около 19.25, по предварительной информации, совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Nissan, после чего продолжил движение и совершил столкновение с остановившимися на красный сигнал светофора автомобилями Volkswagen, МАЗ и Dongfeng. Предположительно, водитель Audi потерял сознание.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено! В случае если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо остановиться в безопасном месте и отдохнуть. При необходимости следует вызвать скорую медицинскую помощь. -0-