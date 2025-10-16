Водитель легковушки потерял сознание за рулем и совершил ДТП с участием четырех автомобилей в Минске

Сегодня 51-летний водитель автомобиля Audi, двигаясь по пр. Дзержинского, около 19.25, по предварительной информации, совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Nissan, после чего продолжил движение и совершил столкновение с остановившимися на красный сигнал светофора автомобилями Volkswagen, МАЗ и Dongfeng. Предположительно, водитель Audi потерял сознание.