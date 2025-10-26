Перепутавшая педали автоледи на каршеринге наехала на инспектора ГАИ в Петербурге

Инцидент произошел 25 октября около 21:00 на Исаакиевской площади. После столкновения автомобилей Chery Tiggo и JAC сотрудник Госавтоинспекции попросил одну из участниц ДТП — 49-летнюю водительницу каршеринга — припарковать автомобиль у обочины. При выполнении маневра женщина резко нажала на педаль и совершила наезд на инспектора. Находившаяся за рулем потом уверяла, что переволновалась и перепутала педали.