Четыре человека погибли в ДТП в Туапсинском районе

В Туапсинском районе произошло ДТП с четырьмя погибшими.

Источник: Комсомольская правда

В Туапсинском районе вблизи села Молдавановка случилось ДТП, в котором жертвами стали четыре человека.

«Водитель автомобиля “ВАЗ”, двигаясь по трассе, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил неуправляемый занос транспортного средства. Отечественный автомобиль выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с большегрузным автомобилем “МАН” с полуприцепом», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля «ВАЗ» и трое его пассажиров. Еще один пассажир «ВАЗ» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.