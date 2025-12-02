В Ростовской области задержали мужчину с боеприпасами

Незаконные боеприпасы обнаружили у 54-летнего мужчины в Ростовской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по СКФО сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».
Арсенал боеприпасов выявили у уроженца Кубани на станции Батайск. Мужчина вез 84 патрона, 82 из которых, по данным экспертизы, были пригодны для стрельбы. Никаких разрешительных документов мужчина предоставить не смог.
На допросе он пояснил, что 15 лет назад нашел патроны около железнодорожных путей и с того времени они лежали у него дома. Возбуждено дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
