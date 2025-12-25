Ричмонд
В Севастополе вынесли приговор за порчу объекта археологического наследия

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. Миллионный ущерб предстоит возместить виновнику повреждения объекта археологического наследия «Поселение Василядя балка». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Источник: Прокуратура Севастополя

О повреждении в Севастополе археологического объекта «Поселение Василядя балка» жителем Челябинской области при строительстве дома сообщалось в августе.

Как напомнили в пресс-службе надзорного ведомства, в 2023 году мужчина приобрел земельный участок, частично расположенный в границах объекта культурного наследия в Нахимовском районе Севастополя, и начал строить жилой дом. С июля по август 2024-го на участке появились котлован, фундамент, септик, стены первого этажа. При этом собственник организовал стройку без проекта, проигнорировал необходимость археологических работ и государственной историко-культурной экспертизы.

«Вследствие этого в границах выявленного объекта археологического наследия “Поселение Василядя балка” поврежден культурный слой памятника археологии на общей площади почти 130 квадратных метров. В соответствии с заключением судебной историко-культурной экспертизы для проведения необходимых спасательных археологических раскопок требуется почти 1 миллион рублей», — проинформировали в прокуратуре.

Как уточнили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю, стройку мужчина вел в селе Любимовка, поврежденный объект датируется VIII—X вв.еками. Расследование проводил следственный отдел ФСБ. По решению суда мужчина признан виновным в повреждении выявленного объекта археологического наследия. Нахимовский районный суд Севастополя назначил виновному 240 часов обязательных работ. Кроме того, фигурант возместит ущерб в размере почти 1 миллион рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.