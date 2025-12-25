В Севастополе вынесли приговор за порчу объекта археологического наследия

О повреждении в Севастополе археологического объекта «Поселение Василядя балка» жителем Челябинской области при строительстве дома сообщалось в августе.
Как напомнили в пресс-службе надзорного ведомства, в 2023 году мужчина приобрел земельный участок, частично расположенный в границах объекта культурного наследия в Нахимовском районе Севастополя, и начал строить жилой дом. С июля по август 2024-го на участке появились котлован, фундамент, септик, стены первого этажа. При этом собственник организовал стройку без проекта, проигнорировал необходимость археологических работ и государственной историко-культурной экспертизы.
«Вследствие этого в границах выявленного объекта археологического наследия “Поселение Василядя балка” поврежден культурный слой памятника археологии на общей площади почти 130 квадратных метров. В соответствии с заключением судебной историко-культурной экспертизы для проведения необходимых спасательных археологических раскопок требуется почти 1 миллион рублей», — проинформировали в прокуратуре.
Как уточнили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю, стройку мужчина вел в селе Любимовка, поврежденный объект датируется