Всё, что известно о ДТП с семью погибшими под Волгоградом

В Волгоградской области вечером 8 января на федеральной трассе Р-22 «Каспий» в результате столкновения трех автомобилей погибли семь человек.

Источник: ГУ МВД России по Волгоградской области

ИА «Высота 102» собрало всю информацию о смертельном происшествии, известную к этому часу.

Ехали домой из Михайловки.

Дорожно-транспортное происшествие произошло, под данным полиции, в 18.00 мск на 763-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий». На месте происшествия от полученных травм скончались все, кто находился в УАЗе.

Автомобиль УАЗ выехал, по данным источника ИА «Высота 102», незадолго до столкновения из Михайловки. Группа людей, находившихся в нем, направлялась в Новоаннинский район домой.

— Насколько известно, все, кто находился в УАЗе, являются сотрудниками одного предприятия. Люди ехали домой после смены. В районе Троицкого им навстречу вылетел на скорости грузовик. Избежать столкновения не было никаких шансов. Многотонная фура буквально снесла и смяла «буханку». О кошмаре, который произошел и шансах на выживание можно судить по фото с места происшествия, — сообщил собеседник информагентства.

В ГУ МВД России по Волгоградской области информацию о том, что в машине находились работники одной организации информагентству подтвердили. Однако данных о том, на какое именно предприятие работали погибшие в ДТП люди, на текущий момент нет.

Кроме того, на момент публикации не удалось выяснить, как в «буханке» оказалась 17-летняя девушка. Информацию о том, что среди жертв ДТП есть несовершеннолетняя, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Лопнуло колесо?

Автомобиль DAF с полуприцепом, сообщает ИА «Высота 102», зарегистрирован в Московской области. Грузовик под управлением 45-летнего мужчины направлялся из Москвы в сторону Волгограда.

Отметим, что на данный момент в ГУ МВД России по Волгоградской области официально не сообщали о причинах аварии под Волгоградом. Однако в прокуратуре региона заявили, что авария могла произойти из-за непредвиденной неисправности, в результате которой фуру вынесло на встречную полосу.

Данную версию происшествия информагентству предварительно подтвердили и в Главке региональной полиции.

— Предварительно, причина ДТП — разрыв покрышки переднего колеса автомашины DAF, — сообщили в пресс-службе. В результате этого, вероятно, водитель фуры потерял управление над автомобилем и не мог предотвратить трагедии.

Подчеркнем, что на данный момент полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Двое выжили.

Как уже сообщалось, шансов выжить у семи человек, находившихся в автомобиле УАЗ, не было. В страшном ДТП удалось уцелеть лишь двоим — водителям ВАЗа и DAF. Легковушка, в которой находился только водитель, судя по кадрам с места происшествия, получила незначительные повреждения. Основной удар пришелся именно на «буханку».

На запрос ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что мужчины были осмотрены медиками на месте происшествия и от госпитализации отказались.

— На место происшествия выезжали три бригады скорой медицинской помощи — одна бригада Михайловского трассового пункта и две бригады филиала № 3 станции скорой помощи из Михайловки. Оперативно прибывшие медики зафиксировали смерть семи человек, — также сообщили в облздраве.

Поручения губернатора.

Примечательно, что на ДТП в Михайловском районе Волгоградской области оперативно отреагировал губернатор региона Андрей Бочаров. Он поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших людей.

— Глава Волгоградской области поручил профильным ведомствам и руководству муниципалитета оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших, провести проверку обстоятельств и принять меры по обеспечению безопасности на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе администрации области.

На месте ДТП в Михайловском районе Волгоградской области на текущий момент продолжают работать экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.