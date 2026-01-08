Всё, что известно о ДТП с семью погибшими под Волгоградом

— Насколько известно, все, кто находился в УАЗе, являются сотрудниками одного предприятия. Люди ехали домой после смены. В районе Троицкого им навстречу вылетел на скорости грузовик. Избежать столкновения не было никаких шансов. Многотонная фура буквально снесла и смяла «буханку». О кошмаре, который произошел и шансах на выживание можно судить по фото с места происшествия, — сообщил собеседник информагентства.