В Крыму жительницу Подмосковья будут судить за госизмену

В Крыму жительницу Московской области обвиняют в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Женщина была противницей проведения специальной военной операции. Она связалась с сотрудником СБУ. Жительница Подмосковья заявила, что готова оказать помощь иностранной разведке в деятельности против безопасности России.
«В феврале 2024 года женщина, действуя по указанию куратора, осуществила видеосъемку стоянки с бронетехникой Вооруженных Сил Российской Федерации», — рассказали в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что ролик фигурантка отправила в одной из социальных сетей. Далее жительницу Подмосковья задержали сотрудники ФСБ. Уголовное дело направят в Верховный суд Крыма.