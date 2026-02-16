«Нападение носит заказной характер». Три вооруженных иностранца 17−18 лет устроили вооруженный разбой под Смолевичами и оказали сопротивление милиции

Ночью 16 февраля в Беларуси было совершено вооруженное нападение. Подробности криминального происшествия в Минской области сообщили в пресс-службе МВД.
Около 04.00 утра понедельника, 16 февраля, в частном доме в Смолевичском районе сработала тревожная сигнализация. Первыми на место выбыли сотрудники Жодинского отдела Департамента охраны. На месте милиционеры блокировали дом, в котором находились трое вооруженных бандитов.
— Злоумышленников оказали сопротивление, милиционеры использовали автоматическое оружие, — прокомментировали в пресс-службе.
Также в МВД рассказали, что двое из нападавших были задержаны сразу, а третьему из преступников удалось скрыться. Для задержания вооруженного иностранца на территории Жодинского и Смолевичского районов вводили специальный план «Перехват». Фигурант после непродолжительных поисков был поймали в Смолевичском районе.
— Нападавшими оказались иностранные граждане, одному из них 17, двоим — по 18 лет, — заявили в МВД.
Один из вооруженных нападавших смог скрыться. Фото: МВД.
Известно также, что на место преступления лично выбыл министр внутренних дел Иван Кубраков, работают следователи. Уже установлено, что вооруженное нападение — заказного характера.
— К разбирательству подключены сотрудники Национального центрального бюро Интерпола, — добавили в ведомстве.
Также сообщается о троих пострадавших от 1958 до 1962 годов рождения, они госпитализированы.
