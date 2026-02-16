«Нападение носит заказной характер». Три вооруженных иностранца 17−18 лет устроили вооруженный разбой под Смолевичами и оказали сопротивление милиции

Также в МВД рассказали, что двое из нападавших были задержаны сразу, а третьему из преступников удалось скрыться. Для задержания вооруженного иностранца на территории Жодинского и Смолевичского районов вводили специальный план «Перехват». Фигурант после непродолжительных поисков был поймали в Смолевичском районе.