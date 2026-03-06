Бензовоз взорвался около газовой заправки в Подмосковье

По данным телеграм-канала, жители Косино увидели яркую вспышку и пламя после взрыва. По их словам, рванул бензовоз около газовой заправки. Пламя было видно с нескольких километров, включая населённый пункт Барыбино. На место происшествия прибыли пожарные и спасательные службы. По последним данным, площадь возгорания составила 78 квадратных метров.