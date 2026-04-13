ФСБ выявила мошенника среди сотрудников полиции Прикамья

Краевое управление ФСБ России передало материалы в Кудымкарский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Пермскому краю. Органы следствия возбудили уголовное дело по факту мошенничества, совершенного с использованием своего служебного положения.
Кочевский районный суд признал подсудимого виновным в совершении преступления. Бывшему полицейскому назначили наказание в виде штрафа 230 тыс. руб. с лишением права занимать должности в правоохранительных органах РФ сроком на 2 года.
«Приговор суда вступил в законную силу», — сообщила пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.