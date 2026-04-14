Полицейские с мигалкой и ветерком проводили роженицу до Волгограда

Инспекторы ГИБДД оказали помощь семье, оказавшейся в сложной ситуации на дороге, и помогли появлению нового человечка на свет.
Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, житель Фролово 2 марта 2026 года повез беременную жену на своем автомобиле в перинатальный центр в Волгограда. Однако, когда он проезжал через Иловлинский район, у его жены начались роды. Мужчина, заметив патрульную машину Госавтоинспекции, остановился и попросил помощи.
Инспекторы дорожно-патрульной службы Евгений Потехин и Никита Серебряков, включив звуковые и световые сигналы, сопроводили автомобиль до перинатального центра, расположенного в Кировском районе Волгограда, где роженицу благополучно передали в руки медиков.
На следующий день полицейские созвонились с обратившимся за помощью мужчиной, который сообщил, что стал отцом дочки Августины. Счастливый папа поблагодарил инспекторов за неравнодушие и готовность прийти на помощь людям в сложной ситуации.
