Названа предварительная причина жесткой посадки вертолета в Коми

Предварительная причина жесткой посадки вертолета Ми-8Т в городе Усинск в Коми — человеческий фактор. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. ЧП произошло днем 1 мая. Пострадали 11 человек.

Предварительная причина жесткой посадки вертолета Ми-8Т в городе Усинск в Коми — человеческий фактор. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. ЧП произошло днем 1 мая. Пострадали 11 человек.

«Пилот пояснил, что не справился с управлением. Вертолет зацепил что-то лопастями и завалился на бок на вертолетной площадке при взлете», — сказал собеседник ТАСС.

Частный пассажирский вертолет авиакомпании «Ельцовка» должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ. На борту находились 24 человека. Пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение, сообщили в региональном управлении МЧС. СКР возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше