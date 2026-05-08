Силы ПВО сбили еще три БПЛА над Московским регионом

Число сбитых БПЛА на пути к Москве выросло до 26, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы.
Ночью 8 мая ограничения на полеты вводились в аэропортах Москвы Домодедово и Внуково. Внуково около часа не принимал и не выпускал авиарейсы, Домдодедово принимал самолеты по согласованию. В нескольких районах Московской области объявили режим беспилотной опасности.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.