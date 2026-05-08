Бухгалтер из Нижнего Новгорода отдала мошенникам почти 3 млн рублей

Жительница Нижнего Новгорода, бухгалтер по профессии, стала жертвой мошеннической схемы, потеряв свыше 2,8 миллиона рублей. Информация официально подтверждена пресс-службой ГУ МВД по Нижегородской области.
Пострадавшая, женщина 61 года, сама обратилась в правоохранительные органы. Она сообщила, что на протяжении месяца получала звонки от неизвестных лиц, которые выдавали себя за представителей государственных учреждений и силовых структур.
Звонившие убедили её, что её финансовые средства находятся в опасности и могут быть направлены на поддержку враждебного государства. Для предотвращения данной «сомнительной операции» ей было предложено перевести все свои накопления на так называемые безопасные счета.
Доверившись уловкам аферистов, женщина перевела свои личные сбережения в размере 2,46 миллиона рублей, а также позаимствовала и перечислила дополнительно 378,5 тысячи рублей, взятых в кредит.
В связи с произошедшим начато расследование в рамках уголовного производства.
Ранее лидера банды лжесотрудников ФСБ осудили в Нижегородской области.