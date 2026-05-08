В центре Москвы загорелось административное здание

В центре Москвы на Пятницкой улице произошел пожар в двухэтажном административном здании. Люди успели выбраться из горящего строения еще до того, как на место приехали спасатели, рассказали в пресс-службе МЧС.
«Столичные огнеборцы ликвидируют пожар в центре Москвы. Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Москва, улица Пятницкая… По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на первом этаже двухэтажного административного здания», — уточнили в ведомстве.
Как сообщили в Дептрансе, проезд полностью перекрыт на участке от Большого Овчинниковского переулка до Овчинниковской набережной. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда.