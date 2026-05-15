В результате атаки ВСУ на Рязань погибли три человека, 12 пострадали

Рязань подверглась атаке со стороны вооруженных сил Украины, в результате чего погибли три человека. Помимо этого, ранения различной степени тяжести получили еще 12 жителей, в том числе дети. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем официальном канале в «Максе».