В результате атаки ВСУ на Рязань погибли три человека, 12 пострадали

Рязань подверглась атаке со стороны вооруженных сил Украины, в результате чего погибли три человека. Помимо этого, ранения различной степени тяжести получили еще 12 жителей, в том числе дети. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем официальном канале в «Максе».
«Погибли 3 человека и 12 пострадали, в том числе дети. Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь», — сообщил губернатор.
В результате атаки повреждены два многоквартирных жилых дома. В связи с этим организована эвакуация жителей, а также развернуты временные пункты размещения для тех, кто в этом нуждается.
«Ведется разбор поврежденных конструкций. Организована эвакуация жителей. Для тех, кому это необходимо, развернуты пункты временного размещения», — отметил глава региона.
Ранее сообщалось, что при украинской беспилотной атаке два человека пострадали в деревне Антоновка Брянской области.