Пожар из-за загоревшегося КамАЗа произошел в Нижнем Новгороде

В Кстове произошёл пожар по адресу улица Ломоносова, 38. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
На открытой территории загорелся КамАЗ. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров — транспортное средство полностью сгорело, также получила повреждения другая спецтехника.
К счастью, в происшествии никто не пострадал. В настоящее время специалисты выясняют причину пожара.
