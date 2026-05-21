Мотоциклист погиб в лобовом столкновении в Приозерском районе

Мотоциклист погиб в лобовом столкновении с внедорожником в Приозерском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Смертельное ДТП произошло на 49-м километре трассы «Пески — Сосново — Подгорье» днем 20 мая. 54-летний мужчина за рулем мотоцикла «Триумф» не справился с управлением. Байкер выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Хавал».
— От полученных травм водитель мотоцикла скончался до приезда скорой помощи. Врачи ничем не смогли ему помочь, — уточнили в полиции.
Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии. Сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего.
