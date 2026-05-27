Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьник избил одноклассницу в день «последнего звонка» в Нижнем Новгороде

Пострадавшую доставили в медучреждение.

Источник: Время

Конфликт с дракой случился в одной из школ Автозаводского района Нижнего Новгорода в день «последнего звонка», 26 мая.

Как сообщает ГУ МВД РФ по Нижегородской области, к девочке 2012 г. р. применил физическую силу ее одноклассник 2011 г. р. Пострадавшую доставили в медучреждение.

По факту случившегося в полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Законных представителей несовершеннолетнего вместе с сыном вызвали в отдел для дачи объяснения.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

«Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей девочки, будет проведена соответствующая экспертиза», — говорится в сообщении.

Ранее стали известны подробности инцидента в нижегородской школе № 117.