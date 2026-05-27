Школьник избил одноклассницу в день «последнего звонка» в Нижнем Новгороде

Конфликт с дракой случился в одной из школ Автозаводского района Нижнего Новгорода в день «последнего звонка», 26 мая.
Как сообщает ГУ МВД РФ по Нижегородской области, к девочке 2012 г. р. применил физическую силу ее одноклассник 2011 г. р. Пострадавшую доставили в медучреждение.
По факту случившегося в полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Законных представителей несовершеннолетнего вместе с сыном вызвали в отдел для дачи объяснения.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.
«Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей девочки, будет проведена соответствующая экспертиза», — говорится в сообщении.
