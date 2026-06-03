Мэр Москвы сообщил об уничтожении уже 21-го БПЛА, летевшего к столице

Ликвидирован еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направлявшийся к столице. Об этом в среду, 3 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города на своей странице в мессенджере МАКС.
Так, число сбитых дронов достигло 21.
Утром 2 июня Министерство обороны отчиталось, что за прошедшую ночь над российскими регионами сбили 148 украинских коптеров. Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Тем временем более 80 беспилотников уничтожили над Ростовской областью 29 мая. По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, в результате произошедшего повреждений и пострадавших нет.