Вернувшийся из плена военный РФ рассказал Лантратовой о пытках током и холодом

«Морили голодом, пытали. Другого офицера, который был вместе со мной, скорее всего, убили, запытали. Ток, вода — всё как в кино. Опрокидывали стул, клали полотенце на лицо, лили воду, подключали аккумулятор к лицу, к половым органам», — говорит боец на видеозаписи, которая есть в распоряжении ТАСС.