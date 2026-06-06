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Вернувшийся из плена военный РФ рассказал Лантратовой о пытках током и холодом

Российский военнослужащий, возвращённый в ходе пятничного обмена пленными, встретился с уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой. Он рассказал о жестоких пытках, которым подвергался сам и его сослуживцы.

Источник: Life.ru

Омбудсмен сообщает матери радостную новость по телефону. Видео © Telegram / Яна Лантратова.

«Морили голодом, пытали. Другого офицера, который был вместе со мной, скорее всего, убили, запытали. Ток, вода — всё как в кино. Опрокидывали стул, клали полотенце на лицо, лили воду, подключали аккумулятор к лицу, к половым органам», — говорит боец на видеозаписи, которая есть в распоряжении ТАСС.

По его словам, на передовой после пленения его и сослуживцев трое суток пытали, затем переодели в гражданскую одежду и отвезли в подвальное помещение — бывший продовольственный склад. Там стоял страшный холод, люди находились голыми.

«И они под гимн УПА*, под всякие немецкие песни выдёргивали и избивали деревянными палками, табуретами, резиновыми дубинками, подключали ток к половым органам, к лицу», — рассказал военнослужащий.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова провела свою первую встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом на белорусско-украинской границе. Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в сфере гуманитарной помощи и защиты людей, а также развитие уже выстроенных механизмов сотрудничества. Лантратова подчеркнула, что продолжение такой работы важно, поскольку она напрямую связана с помощью конкретным людям.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

* Организация признана в России экстремистской и запрещена.