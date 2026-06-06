Силы ПВО сбили за ночь 376 украинских беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 376 украинских беспилотников над территорией России. Об этом в субботу, 6 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как отмечается в Telegram-канале ведомства, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Абхазия, акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее стало известно, что пять человек погибли в результате атаки беспилотников на танкер и два сухогруза в Таганрогском заливе Краснодарского края. По предварительным данным, удар был нанесен около 05:00 5 июня.
Кроме того, в результате террористических атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область один человек погиб, еще один получил ранения. В городе Шебекино дрон атаковал автомобиль. Водитель скончался на месте от полученных ранений, машина уничтожена огнем.