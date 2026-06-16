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Подросток из Иркутска отдал мошенникам деньги и украшения родителей на 2 млн

Юноше поступил звонок от псевдосотрудника госструктуры.

Источник: IrkutskMedia.ru

В дежурную часть отдела полиции Иркутска обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что ее сын стал жертвой мошенников.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, юноше поступил звонок от псевдосотрудника госструктуры. После того, как подросток назвал код из СМС, с ним связывались ненастоящие специалисты «государственного портала и Росфинмониторинга». Звонившие говорили о том, что мошенники завладели его данными, и он стал соучастником преступления, связанного с событиями в недружественной стране.

Чтобы избежать ответственности, злоумышленники попросили провести дома «обыск» на видео, а все ценности родителей передать другому человеку. Подросток отдал 35 тысяч юаней и ювелирные украшения.

Напомним, что за последние три дня жители Иркутской области перевели мошенникам почти 2 млн рублей. Среди пострадавших — пенсионер, аспирантка и мужчина, поверивший в доход от онлайн-инвестиций.