Подросток из Иркутска отдал мошенникам деньги и украшения родителей на 2 млн

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, юноше поступил звонок от псевдосотрудника госструктуры. После того, как подросток назвал код из СМС, с ним связывались ненастоящие специалисты «государственного портала и Росфинмониторинга». Звонившие говорили о том, что мошенники завладели его данными, и он стал соучастником преступления, связанного с событиями в недружественной стране.