Житель Таганрога пообещал знакомым новые машины и обманул их на 2,3 млн рублей

По данным полиции, в марте 2024 года мужчина пообещал своему знакомому подобрать и доставить для него машину из Южной Кореи. Он нашел подходящий вариант, взял предоплату в 250 тысяч рублей, но потом начал откладывать покупку и перестал выходить на связь. В итоге пострадавший обратился в полицию.