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Житель Таганрога пообещал знакомым новые машины и обманул их на 2,3 млн рублей

Обещал машины из-за границы: житель Дона попал под следствие после серийного мошенничества.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские Волгодонска задержали 51-летнего таганрожца, подозреваемого в серийном мошенничестве на 2,3 млн рублей. Детали рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным полиции, в марте 2024 года мужчина пообещал своему знакомому подобрать и доставить для него машину из Южной Кореи. Он нашел подходящий вариант, взял предоплату в 250 тысяч рублей, но потом начал откладывать покупку и перестал выходить на связь. В итоге пострадавший обратился в полицию.

Во время расследования нашли еще двух пострадавших. В этом случае знакомые попросили таганрожца доставить им из-за границы машины и мобильные телефоны для перепродажи, но так и не получили нужный товар.

— Общая сумма причиненного ущерба превысила 2,3 млн рублей. Также выяснилось, что задержанный уже был ранее судим за мошенничество, — рассказали в донском главке МВД.

Мужчина находится под стражей. В его отношении ведется следствие (ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ), выясняется причастность задержанного к другим таким же преступлениям.

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