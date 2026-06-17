В Самарской области по поручению главы СКР в третий раз возбуждено дело о халатности чиновников

По данным следствия, жители поселка уже несколько лет не могут добиться обустройства нормального дорожного покрытия. Отсыпанное грунтовое полотно не справляется с нагрузками: его размывает в дожди, а ямы и колеи делают проезд для машин, включая экстренные службы, крайне затруднительным. При этом в 2023 году суд вынес решение, обязывающее администрацию обустроить дорогу, но оно так и не было исполнено, а сроки строительства неоднократно переносились.