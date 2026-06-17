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В США задержали казахстанца по подозрению в терроризме

АСТАНА, 17 июн — Sputnik. Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) сообщила в соцсетях о задержании мужчины. По данным ведомства, его взяли под стражу 5 июня при поддержке федеральных партнеров.

Источник: Sputnik.kz

По информации правоохранителей, мужчина по имени Еламан Балтагерей числился в списке известных или подозреваемых в причастности к терроризму. Летом 2025 года иммиграционный суд США вынес решение о его депортации, однако он не явился на слушание и остался в стране.

На вопрос журналистов об этом случае вице-министр иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев ответил:

«С десятками и сотнями граждан Казахстана за рубежом происходят разные обстоятельства, и я физически не могу вспомнить всех. Еламан Балтыгереев? Мы — сотрудники пресс-службы МИДа — вернемся к вам с ответом», — сказал Ашикбаев.

В настоящее время задержанный казахстанец находится под стражей. Он будет содержаться там до завершения оформления документов для его высылки из США.

Sputnik Казахстан направил запрос в КНБ и МИД.

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