В Хакасии студентка хотела заказать другу девушку по вызову и лишилась денег

Потом, как это часто бывает в мошеннических схемах, в системе якобы случился сбой. Но упорная студентка не сдалась. Для того, чтобы доказать серьезность намерений, она еще раз заплатила страховку. Однако и это не помогло: ей объяснили, что страховку нужно было вносить одной суммой, а не частями, поэтому надо перевести еще. Она не хотела оставлять именинника без подарка и снова выполнила условие. После очередного требования сделать перевод пострадавшая поняла, что ее обманули.