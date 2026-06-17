Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хакасии студентка хотела заказать другу девушку по вызову и лишилась денег

Жительницу Абакана обманули аферисты при заказе имениннику девушки по вызову.

Источник: Комсомольская правда

В Абакане двадцатилетняя студентка решила необычно поздравить приятеля с днем рождения. Компания отдыхала в сауне, и девушка придумала заказать в качестве подарка девушку по вызову. В итоге она лишилась крупной суммы. Об этом рассказали 17 июня в МВД по Хакасии.

Заказчица нашла в интернете подходящее объявление, цена ее устроила, и она позвонила по указанному телефону. Трубку взяла незнакомка и объяснила, что сначала нужно перевести деньги за саму услугу. Девушка так и сделала. Затем ей сказали оплатить страховку, причем не одну, а сразу две. Она снова перевела требуемые суммы.

Потом, как это часто бывает в мошеннических схемах, в системе якобы случился сбой. Но упорная студентка не сдалась. Для того, чтобы доказать серьезность намерений, она еще раз заплатила страховку. Однако и это не помогло: ей объяснили, что страховку нужно было вносить одной суммой, а не частями, поэтому надо перевести еще. Она не хотела оставлять именинника без подарка и снова выполнила условие. После очередного требования сделать перевод пострадавшая поняла, что ее обманули.

В общей сложности она отдала аферистам больше 60 тысяч рублей. В полиции завели уголовное дело о мошенничестве. Преступников ищут.