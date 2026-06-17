В Хакасии студентка хотела заказать другу девушку по вызову и лишилась денег

В Абакане двадцатилетняя студентка решила необычно поздравить приятеля с днем рождения. Компания отдыхала в сауне, и девушка придумала заказать в качестве подарка девушку по вызову. В итоге она лишилась крупной суммы. Об этом рассказали 17 июня в МВД по Хакасии.
Заказчица нашла в интернете подходящее объявление, цена ее устроила, и она позвонила по указанному телефону. Трубку взяла незнакомка и объяснила, что сначала нужно перевести деньги за саму услугу. Девушка так и сделала. Затем ей сказали оплатить страховку, причем не одну, а сразу две. Она снова перевела требуемые суммы.
Потом, как это часто бывает в мошеннических схемах, в системе якобы случился сбой. Но упорная студентка не сдалась. Для того, чтобы доказать серьезность намерений, она еще раз заплатила страховку. Однако и это не помогло: ей объяснили, что страховку нужно было вносить одной суммой, а не частями, поэтому надо перевести еще. Она не хотела оставлять именинника без подарка и снова выполнила условие. После очередного требования сделать перевод пострадавшая поняла, что ее обманули.
В общей сложности она отдала аферистам больше 60 тысяч рублей. В полиции завели уголовное дело о мошенничестве. Преступников ищут.