В Москве задержали троих предполагаемых участников схемы вывода 30 млрд рублей

По данным издания, задержаны руководители и владельцы группы компаний «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также бенефициар терминального бизнеса Александр Михальчук. По версии следствия, в 2022—2023 годах через зарегистрированные на подставных лиц более 24 тыс. Qiwi-кошельков из России за границу было выведено свыше 30 млрд рублей.